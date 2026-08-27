Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко не признал вину в организации покушения

В Ростове-на-Дону начались слушания по делу экс-замглавы ГУ МЧС по Кубани Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко не признал вину в организации покушения

Москва27 авг Вести.Бывший заместитель начальника ГУ МЧС Краснодарского края Сергей Симоненко не признал вину в организации покушений на убийство, передает корреспондент ИС "Вести" из зала суда, в котором проходит первое заседание по делу.

Слушания начались в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону. Отвечая на вопрос судьи о признании инкриминируемых ему деяний, фигурант ответил отрицательно.

По версии следствия, Симоненко организовал покушение на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, следствию известно о двух эпизодах. Его задержали в июле 2024 года на рабочем месте.

Также по делу проходит экс-руководитель отдела надзорной деятельности по Северскому району Мелько Джемо, обвинение считает его пособником и подстрекателем.