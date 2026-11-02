Бывшему владельцу "Южуралзолота" запретят въезд в Черногорию Vijesti: экс-владельца "Южуралзолота" Струкова задержали в аэропорту Черногории

Москва2 ноя Вести.Бывший владелец "Южуралзолота" Константин Струков задержан сотрудниками пограничной полиции в черногорском аэропорту, сообщает газета Vijesti.

Струкова задержали при попытке вылететь в Сербию. Его отпустили после опроса, впоследствии он смог вылететь в Белград.

Отмечается, что в отношении предпринимателя начали процесс оформления запрета на въезд в страну. Причиной этому послужило его нахождение в санкционных списках ЕС. По информации газеты, Струков владеет крупным земельным участком в прибрежной части Черногории.

Ранее журналистке Ксении Собчак и ее супругу, режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию.