Москва2 нояВести.Полиция Сербии задержала владельца крупного банка ALTA Давора Мацуру. Об этом сообщает Nova.rs.
Отмечается, что обыски в помещениях организации заняли свыше 30 часов.
Банк ALTA был популярен среди релокантов, включая переехавших в Сербию россиян.
Ранее Национальный банк Сербии отозвал лицензию у ALTA под предлогом ухудшения финансового положения кредитной организации и угрозы интересам вкладчиков.
Владельца ALTA Мацуру в местных СМИ называли близким к Сербской прогрессивной партии экс-президента страны Александра Вучича.