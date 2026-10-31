Москва31 окт Вести.Национальный банк Сербии отозвал лицензию у банка ALTA, объяснив это существенным ухудшением финансового положения кредитной организации и угрозой интересам вкладчиков. Владельца кредитно-финансовой организации Давора Мацуру в сербских СМИ называли близкой к Сербской прогрессивной партии экс-президента страны Александра Вучича.

На сегодняшнем заседании исполнительный совет Национального банка Сербии принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у банка ALTA... Было установлено, что за прошедший период финансовое состояние банка значительно ухудшилось, при этом возник риск дальнейшего ухудшения его финансового положения или ликвидности, что создало угрозу интересам вкладчиков говорится в сообщении регулятора

Конкурсным управляющим банком, как уточнили в Нацбанке, по решению суда станет Агентство по страхованию вкладов. На протяжении семи рабочих дней оно должно обеспечить вкладчикам доступ к застрахованным суммам в порядке, установленном законом.

Внеочередные выборы в Народную скупщину - однопалатный парламент Сербии - прошли 25 октября. Победу на них одержал "Студенческий список", Вучич признал поражение своей политической силы и объявил о переходе в оппозицию.