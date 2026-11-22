Москва22 нояВести.Экс-хоккеист тюменского клуба "Рубин" Нико Саккетти застрелен при задержании в Хиббинге (штат Миннесота, США), сообщает The Minnesota Star Tribune.
По данным правоохранительных органов, 18 ноября сотрудники полиции прибыли на место ДТП, участник которого покинул место аварии на пикапе.
При разговоре с полицейскими 37-летний Саккетти толкнул одного из них и взял из машины длинноствольное оружие. В ответ на это помощник шерифа открыл огонь по Саккетти, который позже скончался в больнице от полученных травм.
Ранее сообщалось, что из-за несчастного случая на охоте погиб воспитанник омского "Авангарда" 21-летний хоккеист Егор Ядыкин на глазах деда, который не смог пережить случившегося и покончил с собой.