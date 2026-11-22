Бывший хоккеист "Рубина" Нико Саккетти застрелен в США при задержании Бывшего хоккеиста "Рубина" Нико Саккетти застрелили при задержании в США

Москва22 ноя Вести.Экс-хоккеист тюменского клуба "Рубин" Нико Саккетти застрелен при задержании в Хиббинге (штат Миннесота, США), сообщает The Minnesota Star Tribune.

По данным правоохранительных органов, 18 ноября сотрудники полиции прибыли на место ДТП, участник которого покинул место аварии на пикапе.

При разговоре с полицейскими 37-летний Саккетти толкнул одного из них и взял из машины длинноствольное оружие. В ответ на это помощник шерифа открыл огонь по Саккетти, который позже скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что из-за несчастного случая на охоте погиб воспитанник омского "Авангарда" 21-летний хоккеист Егор Ядыкин на глазах деда, который не смог пережить случившегося и покончил с собой.