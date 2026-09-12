Бывший офицер СБУ рассказал о причинах размещения складов в жилых районах Прозоров: Киев пытается спрятать военные объекты в жилой застройке

Москва12 сен Вести.Киев пытается спрятать от воздушной разведки склады с боеприпасами за счет их размещения в жилых районах.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Я думаю, они исходят из того, что в густозаселенной застройке спрятать такой объект проще. Его та же воздушная разведка или космическая с трудом найдет отметил Прозоров

По его словам, заезд техники на военный склад легче спрятать, если рядом расположены магазины, аптеки, отделения почты, идет активное движение, включая автомобильное.

... выезд и заезд еще пары десятков грузовиков (с вооружением - прим. ред.) не вызовет ни у кого подозрений заключил бывший военный

Прозоров рассказал, что в былые времена все военные склады были отмечены на картах официально, однако с началом СВО украинские военные "стали рассредоточивать эти крупные склады по мелким и зачастую даже не предназначенным для этого помещениям".