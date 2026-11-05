Бывший совладелец СМЗ Пестриков запросил политическое убежище во Франции Осужденный в РФ экс-совладелец СМЗ запросил политическое убежище во Франции

Москва5 ноя Вести.Бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков обратился за политическим убежищем во Франции. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на анализ материалов Высокого суда Англии и Уэльса.

По информации журналистов, в этом суде бизнесмен добивается компенсации за утраченные российские активы. Отмечается, что Пестриков требует выплаты в размере около 1 миллиарда долларов от бывшего председателя совета директоров СМЗ Александра Гутина. Иск, как уточняется, касается акций завода и доли в Ловозерском горно-обогатительном комбинате. Экс-совладелец СМЗ утверждает, что компенсировать их стоимость должна компания с Кипра Canemare Enterprise, через которую он купил акции в 2015 году.

Как пишут "Ведомости", французская сторона к настоящему моменту не одобрила просьбу Пестрикова об убежище.

Соликамский магниевый завод и Ловозерский горно-обогатительный комбинат оказались под контролем государства после соответствующих исков Генеральной прокуратуры. Приватизацию СМЗ в 1990-е годы признали незаконной.

В апреле прошлого года Пестрикова заочно приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 миллиона рублей по делу о растрате и покушении на растрату. Предприниматель находится в международном розыске.