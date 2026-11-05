Москва5 нояВести.Бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков обратился за политическим убежищем во Франции. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на анализ материалов Высокого суда Англии и Уэльса.
По информации журналистов, в этом суде бизнесмен добивается компенсации за утраченные российские активы. Отмечается, что Пестриков требует выплаты в размере около 1 миллиарда долларов от бывшего председателя совета директоров СМЗ Александра Гутина. Иск, как уточняется, касается акций завода и доли в Ловозерском горно-обогатительном комбинате. Экс-совладелец СМЗ утверждает, что компенсировать их стоимость должна компания с Кипра Canemare Enterprise, через которую он купил акции в 2015 году.
Как пишут "Ведомости", французская сторона к настоящему моменту не одобрила просьбу Пестрикова об убежище.
Соликамский магниевый завод и Ловозерский горно-обогатительный комбинат оказались под контролем государства после соответствующих исков Генеральной прокуратуры. Приватизацию СМЗ в 1990-е годы признали незаконной.
В апреле прошлого года Пестрикова заочно приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 миллиона рублей по делу о растрате и покушении на растрату. Предприниматель находится в международном розыске.