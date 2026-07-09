Москва9 июлВести.Бывший узник нацистского концлагеря, 87-летний поляк Юзеф Перуга заявил, что снова не смог получить аттестат зрелости из-за плохих оценок на экзаменах, пишет РИА Новости.
Чтобы получить аттестат и поступить в университет, выпускникам средних учебных заведений нужно успешно сдать польский язык, иностранный язык и математику.
Перуга попытался получить аттестат в прошлом году, но провалил экзамены. В этом году он решил повторить попытки и снова отправился на экзамены в мае.
Я не сдал в этом году ни польский, ни математику, ни немецкий языкпризнался Перуга журналистам
Он добавил, что не согласен с оценками и намерен подать апелляцию.
Ранее сообщалось, что Перуге вручили почетный аттестат зрелости за упорство и стремление к знаниям.