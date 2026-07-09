Бывший польский узник нацистов снова не смог сдать экзамены на аттестат зрелости

Бывший узник немецкого концлагеря снова провалил экзамены на аттестат зрелости Бывший польский узник нацистов снова не смог сдать экзамены на аттестат зрелости

Москва9 июл Вести.Бывший узник нацистского концлагеря, 87-летний поляк Юзеф Перуга заявил, что снова не смог получить аттестат зрелости из-за плохих оценок на экзаменах, пишет РИА Новости.

Чтобы получить аттестат и поступить в университет, выпускникам средних учебных заведений нужно успешно сдать польский язык, иностранный язык и математику.

Перуга попытался получить аттестат в прошлом году, но провалил экзамены. В этом году он решил повторить попытки и снова отправился на экзамены в мае.

Я не сдал в этом году ни польский, ни математику, ни немецкий язык признался Перуга журналистам

Он добавил, что не согласен с оценками и намерен подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Перуге вручили почетный аттестат зрелости за упорство и стремление к знаниям.