У атакованного автобуса недалеко от места взрыва должна была быть остановка

Бывший водитель автобуса Москва-Симферополь рассказал о маршруте транспорта У атакованного автобуса недалеко от места взрыва должна была быть остановка

Москва3 июн Вести.Бывший водитель автобуса Москва-Симферополь, который попал под удар БПЛА в Енакиево, рассказал о том, каким маршрутом ехало транспортное средство. Информацией поделилась KP.RU.

Мне прислали утром фотографию обгоревшего автобуса, я его сразу узнал рассказал водитель Андрей (имя изменено)

Из Крыма в Москву и обратно он ездил с 2022 года, пока не уволился. "Большой мир" является одним из крупнейших перевозчиков в Крыму, у него большой автопарк. Но постоянно закрепленного маршрута у каждого автобуса нет. Автобус сначала идет на Краснодар, там высаживает и забирает пассажиров, а потом по Крымскому мосту едет на Симферополь.

Видимо, сейчас маршруты разнообразили. В любом случае у водителей был паспорт маршрута со всеми остановками, сойти с него они не могли, за это огромные штрафы… говорится в сообщении

Бывший сотрудник компании подтвердил, что все перевозки в компании оформляют официально, водители имеют все необходимые документы и согласованные маршруты.

Обычно в автобусе два водителя.…Двери, конечно, во время движения были все закрыты, но если внутри взрыв, то открывается все – все стекла сразу вылетают от взрывной волны рассказал Андрей

Рано утром 3 июня 2026 года украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус Москва – Симферополь, проезжавший город Енакиево в ДНР. В результате погибли 8 человек, еще 11 пострадали.