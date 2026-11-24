Москва24 ноя Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сенегальской стороны и признал сборную Сенегала по футболу победителем Кубка африканских наций 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте арбитража.

Турнир прошел в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. В финальном матче Кубка Африки сборная Сенегала победила в дополнительное время команду хозяев турнира - сборную Марокко - со счетом 1:0. Но матч был ознаменован скандалом.

В концовке основного времени главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Сенегала, и футболисты команды в знак протеста покинули поле. Команда вернулась, чтобы продолжить матч, после призывов нападающего Садио Мане. В итоге пенальти был пробит только на 24-й минуте компенсированного времени, и вратарь сенегальцев Эдуар Менди забрал мяч в руки после удара Браима Диаса.

По итогам финала Королевская марокканская футбольная федерация подала протест в Конфедерацию африканского футбола (КАФ), и апелляционный комитет КАФ в марте присудил сборной Сенегала техническое поражение (0:3), а сборной Марокко - чемпионский титул. В ответ сенег

Ранее 23 ноября зарубежные СМИ сообщали, что CAS утвердить решение КАФ и оставить в силе победу Марокко.