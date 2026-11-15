Москва15 нояВести.Центробанки по всему миру подняли процентные ставки из-за рефинансирования задолженностей. Об этом пишет газета The Telegraph.
Уточняется, что компании, набравшие дешевых долгов, теперь, после рефинансирования, не могут по ним расплатиться, что бьет по рынку недвижимости.
Компании, домохозяйства и правительства приходят рефинансировать кредиты и сталкиваются с гораздо более высокими издержками, чем те низкие ставки, которые им нравилисьотмечается в публикации
Газета подчеркивает, что мир переходит от эпохи дешевого и практически неограниченного капитала к эпохе жесткого отбора заемщиков.