Telegraph: Центробанки по всему миру резко подняли процентные ставки

Центробанки по всему миру подняли процентные ставки Telegraph: Центробанки по всему миру резко подняли процентные ставки

Москва15 ноя Вести.Центробанки по всему миру подняли процентные ставки из-за рефинансирования задолженностей. Об этом пишет газета The Telegraph.

Уточняется, что компании, набравшие дешевых долгов, теперь, после рефинансирования, не могут по ним расплатиться, что бьет по рынку недвижимости.

Компании, домохозяйства и правительства приходят рефинансировать кредиты и сталкиваются с гораздо более высокими издержками, чем те низкие ставки, которые им нравились отмечается в публикации

Газета подчеркивает, что мир переходит от эпохи дешевого и практически неограниченного капитала к эпохе жесткого отбора заемщиков.