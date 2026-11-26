Москва26 ноя Вести.Россияне при рефинансировании кредитов стали брать почти вдвое больше новых долгов. Об увеличении долговой нагрузки граждан сообщили "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

По оценке аналитиков ОКБ, только в сентябре заемщики, решившие перекредитоваться, получили 72,6 млрд рублей сверх суммы своих прежних обязательств. Эксперты связывают это с тем, что часть граждан не может самостоятельно закрыть накопленные долги и вынуждена оформлять новые займы.

Участники рынка отмечают, что спрос на рефинансирование растет на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Снижение ключевой ставки, которое наблюдалось в первой половине года, привело к уменьшению рыночных ставок по кредитам. Это подтолкнуло часть заемщиков к перекредитованию на новых условиях.

Однако обращение в банк за рефинансированием часто приводит не к снижению, а к увеличению общей задолженности, указывают специалисты. В начале осени россияне оформили потребительские кредиты для рефинансирования почти на 90 млрд рублей. За год объем дополнительных средств, которые заемщики получают в рамках таких сделок, вырос на 85%, то есть почти в два раза.

В апреле сообщалось, что в первом квартале 2026 года россияне оформили на 27% больше потребительских кредитов, чем за тот же период 2025-го.