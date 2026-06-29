Москва29 июн Вести.ЦЕРН (CERN) официально объявила о прекращении всех научных работ на Большом адронном коллайдере (БАК) 29 июня. Все научные эксперименты на БАК были завершены еще 14 июня 2026 года.

Крупнейший в мире ускоритель частиц остановлен для перестройки, сообщает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). За четыре года он будет существенно обновлен и превращен в новую научно-исследовательскую установку, которая будет называться "Большой адронный коллайдер на высокой светимости" (HL-LHC).

Большой адронный коллайдер превзошел все ожидания. Два десятилетия он радикально менял наши представления о том, как устроена Вселенная. Он стал вдохновением для многих поколений ученых, инженеров и любителей науки по всему миру отметил директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливье Брюнин

От подчеркнул, что сегодня мы прощаемся с БАК, но уже готовимся к встрече с его наследником - HL-LHC. Новую научную установку он назвал мостиком в будущее для нынешнего ускорителя. За четыре года реконструкции будут заменены ключевые блоки ускорителя – сверхпроводящие магниты и установлены в три раза повышающие частоту столкновений частиц системы. Также планируется установка новых детекторов для обнаружения частиц темной материи.

Эта модернизация продлит научную жизнь БАК до начала постройки следующего европейского ускорителя - коллайдера FCC в 2041 году.