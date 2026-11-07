Чайка рассказал об отношении ряда политиков в ФРГ к закрытию Русского дома Чайка: в ФРГ есть политические силы, способные возобновить работу Русского дома

Москва7 ноя Вести.В Германии есть политические силы, которые считают ошибкой закрытие Русского дома в Берлине и могут возобновить его работу, если придут к власти. Об этом рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка.

В беседе с ТАСС он отметил, что вопрос лежит в плоскости двусторонних отношений России и Германии, а многие немцы восприняли решение очень неоднозначно.

Мы видим, что ряд политических сил в Германии заявляют об ошибочности данного решения [закрытии Русского дома в Берлине] и готовы это решение в случае своего прихода к власти менять сказал Чайка

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 1 сентября заявил, что соглашение, регулирующее деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине, будет денонсировано. Мера стала частью санкций на фоне инцидента с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что планы о закрытии Русского дома у Берлина были давно. По ее словам, Русский дом был символом надежды для самих немцев, однако для властей ФРГ такой подход был неприемлем.