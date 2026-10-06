Две женщины едва не погибли от рухнувшего рядом с ними фасада дома в Ленобласти

Часть фасада рухнула вблизи жительниц жилого комплекса в Ленобласти Две женщины едва не погибли от рухнувшего рядом с ними фасада дома в Ленобласти

Москва6 окт Вести.В Ломоносовском районе Ленинградской области две местные жительницы едва не погибли в результате падения рядом с ними сорвавшейся части фасада жилого дома. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Согласно опубликованному каналом видео, под упавшим фасадом едва не оказались две женщины. Одна из них находилась на прилегающей к дому лавочке, вторая только вышла из подъезда.

Обеим чудом удалось не попасть под рухнувшую конструкцию. Фасад приземлился около женщин.

Одной из женщин понадобилась медицинская помощь – ей в голову отлетел кусок конструкции.