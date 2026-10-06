Москва6 октВести.В Ломоносовском районе Ленинградской области две местные жительницы едва не погибли в результате падения рядом с ними сорвавшейся части фасада жилого дома. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Согласно опубликованному каналом видео, под упавшим фасадом едва не оказались две женщины. Одна из них находилась на прилегающей к дому лавочке, вторая только вышла из подъезда.
Обеим чудом удалось не попасть под рухнувшую конструкцию. Фасад приземлился около женщин.
Одной из женщин понадобилась медицинская помощь – ей в голову отлетел кусок конструкции.