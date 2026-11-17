Часть Киева перешла на резервное отопление После ударов ВС РРФ часть Киева перешла на резервное отопление

Москва17 ноя Вести.Жители нескольких районов столицы Украины переведены на резервное теплоснабжение после ударов ВС РФ по Северному и Южному мостам города. Об этом сообщила Киевская городская администрация в социальных сетях.

В результате ночной атаки получили повреждения тепловые магистрали, проложенные по Северному и Южному мостам через Днепр. В связи с этим предприятие "Киевтеплоэнерго" начало переключать потребителей в Дарницком, Оболонском и Подольском районах на другие источники гласит информация мэрии Киева

Ранее сообщалось об ударах российских войск по Северному и Южному мостам Киева, которые используются в том числе для переброски войск и грузов ВСУ.