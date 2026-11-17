Москва17 нояВести.Жители нескольких районов столицы Украины переведены на резервное теплоснабжение после ударов ВС РФ по Северному и Южному мостам города. Об этом сообщила Киевская городская администрация в социальных сетях.
В результате ночной атаки получили повреждения тепловые магистрали, проложенные по Северному и Южному мостам через Днепр. В связи с этим предприятие "Киевтеплоэнерго" начало переключать потребителей в Дарницком, Оболонском и Подольском районах на другие источникигласит информация мэрии Киева
Ранее сообщалось об ударах российских войск по Северному и Южному мостам Киева, которые используются в том числе для переброски войск и грузов ВСУ.