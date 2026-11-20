"Частично отсутствуют зубы": истощенную рысь сняли с дерева под Иркутском Под Иркутском спасли истощенную рысь, застрявшую на дереве возле отдела ГАИ

Москва20 ноя Вести.Застрявшую на дереве под Иркутском рысь сняли и доставили в питомник. Как рассказала ветеринар информационной службе "Вести", состояние у дикой кошки довольно истощенное.

Поступила рысь. Во-первых, она немолодая, частично отсутствуют зубы, желтые. Истощена, худая очень… Это самка сказала эксперт

Хищницу заметили возле здания батальона дорожно-патрульной службы ГАИ поселке Дзержинск. Чтобы оказать ей помощь, на место вызвали специалистов питомника "К-9" из Иркутска. Те ее поймали и доставили в питомник.

После восстановления рысь планируют выпустить в дикую природу.