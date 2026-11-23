Заглядывающую в окна рысь заметили жители Иркутска В Иркутске появилась рысь, заглядывающая в окна домов

Москва23 ноя Вести.Жители Иркутска сняли на фото и видео рысь, которая гуляет по городу и заглядывает в окна домов. Кадры оказались в распоряжении ИС "Вести".

Сначала хищницу заметили в районе автовокзала. Поймать ее не удалось.

Вскоре она появилась на улице Карпинской. По словам очевидцев, на этот раз рысь заглядывала в окно к местным жителям.

Ранее сообщалось, что застрявшую на дереве под Иркутском рысь сняли и доставили в питомник. Животное было сильно истощено. После восстановления хищницу планируют выпустить в дикую природу.