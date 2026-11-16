Москва16 ноя Вести.Звание лучшей служебной кошки страны досталось животному, которое живет в сувенирном магазинчике в Твери. Об этом сообщает ИС "Вести".

Несколько лет назад Басю, тогда еще совсем маленького котенка, выбросили на улицу. Но ее подобрали добрые люди, выходили, а затем ее взял владелец магазина, где кошку окружили заботой и вниманием.

Бася встречает покупателей, сидя на прилавке, и привлекает внимание. Диплом для лучшей служебной кошки изготовили в Санкт-Петербурге, там же и вручили. Теперь он висит в магазине на видном месте.