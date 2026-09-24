Москва24 сенВести.В Московском авиационном институте установили памятник кошке Мусе, которая прожила в вузе больше 20 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале МАИ.
Наша Муся, прожившая в университете более 20 лет, продолжит встречать студентов, спешащих на пары, в том самом месте, которое когда-то выбрала любимымговорится в сообщении
Студенты и преподаватели называли кошку талисманом вуза. Она беспрепятственно ходила по коридорам и время от времени посещала лекции в аудиториях. Кошка Муся умерла 21 апреля 2025 года.