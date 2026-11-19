Генпрокуратура не одобрила проверку магазина, в который зашла кошка Генпрокуратура не разрешила проверить магазин из-за зашедшей внутрь кошки

Москва19 ноя Вести.В России бизнес иногда подвергается необоснованным проверкам со стороны контрольных органов под смехотворными предлогами. Об одном из таких случаев на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске рассказал замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко.

Одним из поводов провести проверку в Нижегородской области стал, например, заход внутрь магазина вместе с покупателями домашней кошки, поделился он.

Все чаще мы сталкиваемся с… полным отсутствием оснований для вмешательства в хоздеятельность… Нижегородскому Роспотребнадзору не санкционировали почти 300 контрольно-надзорных мероприятий… приводит слова Кононенко ТАСС

Одной из задач прокуроров является предотвращение подобных безосновательных проверочных мероприятий, заявил Кононенко.