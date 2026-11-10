Москва10 ноя Вести.Следить за разведением породистых собак и их продажей будут не только профессиональные клубы и государство. К проверкам заводчиков могут привлечь экопатрули. Об этом рассказал ИС "Вести" руководитель "Бюро расследований" Народного фронта Валерий Алексеев.

Должен быть целый комплекс… В единую базу [федеральный реестр собак] должны поступать обращения источников… Будет понятно, на какой земле это все находится, потому что иногда заводят, к сожалению, не там, где это, в принципе, возможно… В некоторых сферах проводятся эксперименты с тем, чтобы у экопатрулей появились дополнительные полномочия… при учете того, что они правильно обучены: проходят специальные курсы, обучение тому, что должно быть в приюте, какие нормы должны быть и так далее. Им присваивается определенный статус, и тогда их заявление [о жестоком обращении с животным] в приоритетном порядке рассматривается ведомством заявил Алексеев

В Госдуме могут рассмотреть шесть законопроектов, связанных с домашними и бродячими животными. Среди главных новаций - обязательный учет питомцев, их чипирование, кратное повышение штрафов за самовыгул, вывод из тени "черных заводчиков" и оперативный выезд экстренных служб при угрозе нападения стай.