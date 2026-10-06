Чешское ТВ не примет участия в "Евровидении-2027" из-за ограничений бюджета

Чехия отказалась от участия в "Евровидении" Чешское ТВ не примет участия в "Евровидении-2027" из-за ограничений бюджета

Москва6 окт Вести.Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2027", который пройдет в мае следующего года в болгарском Бургасе. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Представители ЧТВ пояснили, что бюджет телеканала формируется за счет взносов со стороны населения.

Чешское телевидение не будет в 2027 году участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение"​​​. Причина — текущие корректировки бюджета телеканала говорится в заявлении

При этом в ЧТВ не исключили возможности своего участия в международном конкурсе в будущем.

Ранее ирландская телерадиокомпания RTÉ объявила об отказе от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2027" и его трансляции.