Москва6 октВести.Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2027", который пройдет в мае следующего года в болгарском Бургасе. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Представители ЧТВ пояснили, что бюджет телеканала формируется за счет взносов со стороны населения.
Чешское телевидение не будет в 2027 году участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Причина — текущие корректировки бюджета телеканалаговорится в заявлении
При этом в ЧТВ не исключили возможности своего участия в международном конкурсе в будущем.
Ранее ирландская телерадиокомпания RTÉ объявила об отказе от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2027" и его трансляции.