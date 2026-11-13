Российские боксеры отказались выступить на ЧЕ в Хорватии без флага и гимна Сборная России отказалась участвовать в чемпионате Европы по боксу в Хорватии

Москва13 ноя Вести.Сборная России по боксу отказалась от участия в молодежном чемпионате Европы в Хорватии, так как не приемлет выступление без флага и гимна страны. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Федерация не принимает позицию министерства спорта Хорватии, который ранее разрешил допустить российских спортсменов только в нейтральном статусе. Также, по словам Беспутина, на решение отказаться от турнира повлияла ситуация с невыдачей виз членам российской делегации.

Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте. Но ещё больше пострадали любители бокса – в первую очередь хорватские, ведь в составе нашей команды на первенство должны были поехать действующие чемпионы мира и Европы. В первую очередь, чиновники наказали хорватских болельщиков, лишив их возможности увидеть вживую восходящих звезд мирового бокса цитирует Беспутина официальный сайт Федерации бокса России

Первенство Европы для боксеров не старше 22 лет пройдет в хорватском Порече с 15 по 24 ноября. Ранее в июле организация World Boxing допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой без каких-либо ограничений.