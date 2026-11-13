Москва13 нояВести.Сборная России по боксу отказалась от участия в молодежном чемпионате Европы в Хорватии, так как не приемлет выступление без флага и гимна страны. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
Федерация не принимает позицию министерства спорта Хорватии, который ранее разрешил допустить российских спортсменов только в нейтральном статусе. Также, по словам Беспутина, на решение отказаться от турнира повлияла ситуация с невыдачей виз членам российской делегации.
Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте. Но ещё больше пострадали любители бокса – в первую очередь хорватские, ведь в составе нашей команды на первенство должны были поехать действующие чемпионы мира и Европы. В первую очередь, чиновники наказали хорватских болельщиков, лишив их возможности увидеть вживую восходящих звезд мирового боксацитирует Беспутина официальный сайт Федерации бокса России
Первенство Европы для боксеров не старше 22 лет пройдет в хорватском Порече с 15 по 24 ноября. Ранее в июле организация World Boxing допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой без каких-либо ограничений.