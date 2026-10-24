ТАСС: "Интервидение" в Саудовской Аравии в 2026 году не состоится

Саудовская Аравия не проведет "Интервидение" в 2026 году ТАСС: "Интервидение" в Саудовской Аравии в 2026 году не состоится

Москва24 окт Вести.Проведение международного музыкального конкурса "Интервидение" в Саудовской Аравии в 2026 году отменяется, сообщил источник ТАСС.

В силу комплекса обстоятельств провести (его - прим. ред.) в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году отметил собеседник агентства

В начале августа источник в Эр-Рияде сообщал, что организация конкурса в текущем году находится под вопросом.

На финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия примет "Интервидение" в 2026 году.

Конкурс был учрежден Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) и проводился в 1960–1980-х годах по образцу "Евровидения" – музыкальной премии Европейского вещательного союза, отделившегося от OIRT.

В конкурсе участвовали не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия. Восстановленное "Интервидение" состоялось 20 сентября 2025 года в Москве.

"Интервидение" после долгого перерыва возобновило деятельность в 2025 году. Тогда же стало известно, что Саудовская Аравия станет принимающей страной в 2026 году.

В прошлогоднем конкурсе приняли участие более 20 стран, включая все государства БРИКС, победил вьетнамский певец Дык Фук. Он признался, что его шансы на победу повысил, в том числе, отказ кандидата от России SHAMAN от борьбы за победу.