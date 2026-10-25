Москва25 октВести.Ралли-марафон "Дакар" не будут проводить в Саудовской Аравии в 2027 году. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети X.
Проведение соревнования планировалось на период с 1 по 15 января.
Организаторы гонки совместно решили, что "Дакар" 2027 года не будет проводиться в Саудовской Аравии в связи с последними событиями в регионеговорится в заявлении
Организаторы намерены провести соревнование в другой стране, о которой объявят в ближайшие дни.
Саудовская Аравия принимала "Дакар" с 2020 года. На ее территории были проведены семь ралли-марафонов. Решение о переносе разовое. Оно объясняется опасениями за безопасность участников соревнований и зрителей из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Йемене. Организаторы соревнований рассчитывают вернуть автогонку в Саудовскую Аравию в 2028 году.
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