Ралли-марафон "Дакар" 2027 года не будут проводить в Саудовской Аравии Ралли-марафон "Дакар" 2027 года перенесут из Саудовской Аравии

Москва25 окт Вести.Ралли-марафон "Дакар" не будут проводить в Саудовской Аравии в 2027 году. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети X.

Проведение соревнования планировалось на период с 1 по 15 января.

Организаторы гонки совместно решили, что "Дакар" 2027 года не будет проводиться в Саудовской Аравии в связи с последними событиями в регионе говорится в заявлении

Организаторы намерены провести соревнование в другой стране, о которой объявят в ближайшие дни.

Саудовская Аравия принимала "Дакар" с 2020 года. На ее территории были проведены семь ралли-марафонов. Решение о переносе разовое. Оно объясняется опасениями за безопасность участников соревнований и зрителей из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Йемене. Организаторы соревнований рассчитывают вернуть автогонку в Саудовскую Аравию в 2028 году.

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