В МИД РФ опровергли отмену "Интервидения-2026" в Саудовской Аравии Замглавы МИД РФ подтвердил готовность Саудовской Аравии принять "Интервидение"

Москва24 окт Вести.Саудовская Аравия подтверждает готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение-2026". Однако конкретные даты еще не согласованы, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

В беседе с РИА Новости он прокомментировал сообщения о том, что Эр-Рияд якобы решил отказаться от проведения конкурса или перенести его проведение.

Наши саудовские друзья подтверждают готовность принять мероприятие. Его конкретные даты обсуждаются… Вопрос о переносе конкурса "Интервидение" в другую страну не рассматривается пояснил дипломат

Он добавил, что официальную информацию о конкурсе стоит запрашивать у российского организатора – фонда "Традиции искусства".

О переносе сроков проведения музыкального конкурса ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что рассматривается перенос на 2027 год.