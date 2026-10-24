Москва24 октВести.Саудовская Аравия подтверждает готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение-2026". Однако конкретные даты еще не согласованы, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.
В беседе с РИА Новости он прокомментировал сообщения о том, что Эр-Рияд якобы решил отказаться от проведения конкурса или перенести его проведение.
Наши саудовские друзья подтверждают готовность принять мероприятие. Его конкретные даты обсуждаются… Вопрос о переносе конкурса "Интервидение" в другую страну не рассматриваетсяпояснил дипломат
Он добавил, что официальную информацию о конкурсе стоит запрашивать у российского организатора – фонда "Традиции искусства".
О переносе сроков проведения музыкального конкурса ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что рассматривается перенос на 2027 год.