Москва27 авгВести.Организатором конкурса "Интервидение" в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) стал фонд "Традиции искусства". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
В публикации также отмечается, что о дате и месте проведения будет сообщено позже.
Следующий конкурс "Интервидение" выразила готовность принять Саудовская Аравия. В настоящее время организатор конкурса - фонд "Традиции искусства" - ведет плотную работу с партнерами по ключевым моментам подготовки нового шоузаявили в дипведомстве
Отмечается, что, как и в прошлом году, российские организаторы конкурса будут сообщать СМИ о процессе его подготовки. Речь идет не только о конкретном месте и дате проведения конкурса, но и об отборе представителя России для участия в шоу.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" точно состоится в 2026 году.