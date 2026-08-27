МИД РФ: организатор "Интервидения" в Саудовской Аравии уже определен МИД РФ: организатором "Интервидения" в КСА стал фонд "Традиции искусства"

Москва27 авг Вести.Организатором конкурса "Интервидение" в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) стал фонд "Традиции искусства". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В публикации также отмечается, что о дате и месте проведения будет сообщено позже.

Следующий конкурс "Интервидение" выразила готовность принять Саудовская Аравия. В настоящее время организатор конкурса - фонд "Традиции искусства" - ведет плотную работу с партнерами по ключевым моментам подготовки нового шоу заявили в дипведомстве

Отмечается, что, как и в прошлом году, российские организаторы конкурса будут сообщать СМИ о процессе его подготовки. Речь идет не только о конкретном месте и дате проведения конкурса, но и об отборе представителя России для участия в шоу.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" точно состоится в 2026 году.