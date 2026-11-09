МИД РФ: следующее "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года

Следующее "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии МИД РФ: следующее "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года

Москва9 ноя Вести.Следующий международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

По словам дипломата, саудовская сторона по-прежнему подтверждает намерение провести мероприятие, несмотря на сложную обстановку в регионе. Российский организатор конкурса продолжает подготовку шоу совместно с представителями королевства.

Следующий Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии сказал Алимов

Он отметил, что организаторам предстоит проработать комплекс организационных и юридических вопросов, поскольку впервые конкурс состоится за пределами России. Дата и город проведения мероприятия будут определены позднее.

Возрожденное "Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на московской "Live Арене". Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, а Россию представлял певец SHAMAN, отказавшийся от борьбы за призовое место. По итогам конкурса наследный принц Саудовской Аравии пригласил следующее шоу провести в королевстве.