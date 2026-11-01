Швыдкой: второй конкурс "Интервидение" пройдет в 2027 году Швыдкой рассказал, когда пройдет второй конкурс "Интервидение"

Москва1 ноя Вести.Второй международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в 2027 году. Переговоры о его проведении сейчас ведутся с Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В 2027 году ("Интервидение") будет. Сейчас идут переговоры, как вы знаете, с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Я думаю, что будет определённый перенос по срокам, но оно будет сказал он

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявлял, что Саудовская Аравия подтверждает готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение-2026". Однако конкретные даты еще не согласованы. При этом источник ТАСС сообщал, что проведение конкурса в Саудовской Аравии в 2026 году отменяется.

Возрожденное "Интервидение" впервые после долгого перерыва прошло в 2025 году на площадке "Live Арена" в Москве. Россию представлял певец SHAMAN (Ярослав Дронов), отказавшийся от борьбы за призовое место. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.