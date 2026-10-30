Гонка 2027 года состоится в Португалии и Марокко с 9 по 23 января

Ралли "Дакар" в 2027 году перенесли из Саудовской Аравии в Португалию и Марокко Гонка 2027 года состоится в Португалии и Марокко с 9 по 23 января

Москва30 окт Вести.Ралли-марафон "Дакар" 2027 года пройдет по территории Португалии и Марокко вместо Саудовской Аравии. Об этом информирует официальный сайт организаторов соревнований.

Соревнования в рамках 49-го розыгрыша гонки состоятся в период с 9 по 23 января. Участники стартуют в португальском Лоле-Фару и завершат дистанцию в марокканском Марракеше.

Общая протяженность маршрута составит 7824 километра, из которых 4341 километр придутся на скоростные спецучастки.

Первые два дня состязаний пройдут на португальских трассах, после чего ралли-рейд переместится в Марокко для проведения оставшихся 11 этапов.

Ранее сообщалось, что "Дакар" не будут проводить в Саудовской Аравии в 2027 году в связи с обострением региональной остановки.