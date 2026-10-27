Нидерланды отказались от участия в "Евровидении" в 2027 году

Нидерланды отказались от участия в "Евровидении" в следующем году Нидерланды отказались от участия в "Евровидении" в 2027 году

Москва27 окт Вести.Нидерланды не будут отправлять своего участника на песенный конкурс "Евровидение", объявила нидерландская общественная вещательная организация NPO.

Для участия в конкурсе в следующем году вещатель не получил достаточно поддержки, заявили в NPO.

Мы вынуждены прийти к выводу, что сейчас еще слишком рано для участия в "Евровидении" в 2027 году заявила председатель правления NPO Джет де Раниц

Одной из причин отказа называют присутствие в конкурсе Израиля. В этом году наряду с Нидерландами от участия в "Евровидении" отказались Испания, Ирландия, Исландия и Словения в знак протеста против допуска Израиля на фоне конфликта в секторе Газа.

"Евровидение-2027" пройдет в болгарском Бургасе: полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, финал - 15 мая.