Москва27 октВести.Нидерланды не будут отправлять своего участника на песенный конкурс "Евровидение", объявила нидерландская общественная вещательная организация NPO.
Для участия в конкурсе в следующем году вещатель не получил достаточно поддержки, заявили в NPO.
Мы вынуждены прийти к выводу, что сейчас еще слишком рано для участия в "Евровидении" в 2027 годузаявила председатель правления NPO Джет де Раниц
Одной из причин отказа называют присутствие в конкурсе Израиля. В этом году наряду с Нидерландами от участия в "Евровидении" отказались Испания, Ирландия, Исландия и Словения в знак протеста против допуска Израиля на фоне конфликта в секторе Газа.
"Евровидение-2027" пройдет в болгарском Бургасе: полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, финал - 15 мая.