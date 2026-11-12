Из окон ЖК в Астане выбросили чемоданы с долларами

Чемоданы с долларами выбросили из окон ЖК в Астане Из окон ЖК в Астане выбросили чемоданы с долларами

Москва12 ноя Вести.В Астане неизвестные выбросили чемоданы с пачками денег из окна жилого комплекса. Позже Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) сообщил о задержании руководителей двух госкомпаний по подозрению в коррупции.

Очевидцы сообщают, что чемоданы с предположительно 100-долларовыми купюрами выбросили из окон ЖК "Атлант". На опубликованных в соцсетях кадрах видны разбросанные пачки денег и люди в форме.

Позже Комитет национальной безопасности заявил о задержании глав АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "Казахские железные дороги" (КТЖ) Елжаса Отыншиева. Руководителей компаний и других лиц подозревают в совершении коррупционного преступления.

В ведомстве не стали раскрывать подробности дела. В настоящее время проводятся следственные действия.

Официального подтверждения связи найденных денег с предполагаемыми задержаниями нет.