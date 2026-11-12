В Казахстане по подозрению в коррупции задержали глав двух крупных госкомпаний

Глав двух крупнейших компаний Казахстана задержали по подозрению в коррупции В Казахстане по подозрению в коррупции задержали глав двух крупных госкомпаний

Москва12 ноя Вести.В Казахстане задержали председателя Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и главу железнодорожного оператора "Қазахстан темир жолы" Елжаса Отыншиева, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.

Вместе с руководителями компаний были задержаны и другие лица.

Задержаны председатели правления АО "Самрук-Қазына" Н. Жакупов и АО "НК "КТЖ" Е. Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления сообщили в комитете

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Другие подробности расследования в ведомстве не раскрыли.

Тем временем в соцсетях распространились видео, на которых запечатлены чемоданы и сумки с пачками купюр, похожих на доллары, выброшенные из окна жилого комплекса в центре Астаны. Место происшествия оцеплено полицией. Казахстанские СМИ связывают произошедшее с задержанием руководителей "Самрук-Қазына" и КТЖ, но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал руководство "Самрук-Қазына" из-за срыва сроков реализации инвестиционных проектов.