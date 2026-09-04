Москва4 сен Вести.Британский триатлонист Джонатан Браунли, победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира, объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Его комментарий приводит телеканал BBC.

Я думал об этом уже некоторое время. Я выиграл больше, чем когда-либо мог себе представить. Я действительно горжусь тем, что мы были полностью сосредоточены на завоевании олимпийских медалей и стремились показать свой лучший результат. А теперь я просто думаю, что больше не смогу этого делать заявил он

Браунли шесть раз становился чемпионом мира по триатлону. На Олимпиаде в Токио он завоевал золото в смешанной эстафете, на Играх в Рио-де-Жанейро выиграл серебро в личной гонке, а на Олимпиаде-2012 стал бронзовым призером также в личном старте.

Ранее стало известно, что защитник Антонио Рюдигер принял решение завершить карьеру в сборной Германии по футболу.