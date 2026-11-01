Чемпионка Европы по легкой атлетике Магиан умерла на 35-м году жизни

Чемпионка-легкоатлетка Кира Магиан ушла из жизни в возрасте 34 лет Чемпионка Европы по легкой атлетике Магиан умерла на 35-м году жизни

Москва1 ноя Вести.Ушла из жизни чемпионка Европы по легкой атлетике из Ирландии Кира Магиан. Спортсменке было 34 года, сообщила пресс-служба Бриллиантовой лиги.

В июле 2025 года легкоатлетке диагностировали онкологическое заболевание.

Опустошающая потеря для спортивного сообщества. Спасибо за воспоминания, которые ты дарила нам на наших турнирах и за множество других моментов говорится в заявлении лиги

Кира Магиан выиграла чемпионат Европы 2024 года на дистанции 1 500 м. В копилке ее достижений также числятся серебряная (2022) и бронзовая (2016) медали европейских первенств в этой дисциплине.

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