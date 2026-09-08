Мисс Австрия скончалась в возрасте 22 лет Обладательница титула "Мисс Австрия" скончалась в возрасте 22 лет

Москва8 сен Вести.В Австрии не стало последней обладательницы титула "Мисс Австрия" Лючии Шишич, сообщило издание People.

На момент смерти девушке было 22 года. Шишич, по данным источников, родилась с пороком сердечного клапана и пережила порядка семи операций. Последняя из них состоялась в конце 2025 года.

По словам близких, в последнее время на здоровье девушка не жаловалась и чувствовала себя хорошо.

Соболезнования семье Лючии уже принесли организаторы конкурса "Мисс Австрия", многочисленные поклонники и представители австрийской хорватской диаспоры.

Ранее в свой день рождения скончалась 26-летняя Мисс Индонезия. Об этом сообщили организаторы конкурса "Мисс Земля" в некрологе. По предварительной информации из местных СМИ, причиной смерти мог послужить сердечный приступ.