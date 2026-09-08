Москва8 сенВести.В Австрии не стало последней обладательницы титула "Мисс Австрия" Лючии Шишич, сообщило издание People.
На момент смерти девушке было 22 года. Шишич, по данным источников, родилась с пороком сердечного клапана и пережила порядка семи операций. Последняя из них состоялась в конце 2025 года.
По словам близких, в последнее время на здоровье девушка не жаловалась и чувствовала себя хорошо.
Соболезнования семье Лючии уже принесли организаторы конкурса "Мисс Австрия", многочисленные поклонники и представители австрийской хорватской диаспоры.
Ранее в свой день рождения скончалась 26-летняя Мисс Индонезия. Об этом сообщили организаторы конкурса "Мисс Земля" в некрологе. По предварительной информации из местных СМИ, причиной смерти мог послужить сердечный приступ.