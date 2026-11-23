Чемпионка мира Захарова: занятия гимнастикой в детстве помогли мне в дзюдо Чемпионка мира Захарова: гимнастика дала мне потенциал для успеха в дзюдо

Москва23 ноя Вести.Победительница юниорского чемпионата мира по дзюдо россиянка Софья Захарова в интервью ИС "Вести" рассказала, как занятия художественной гимнастикой в детстве помоги ей в дзюдо.

Спортсменка произвела фурор на прошедшем в Ташкенте юниорском чемпионате мира. За 20 секунд в финале она одержала чистую победу над японкой, продемонстрировав одну из самых ярких схваток.

По признанию Захаровой, она почувствовала момент, когда нужно заходить на рискованный прием, и это чутье она приобрела на занятиях по художественной гимнастике.

Эта чувствительность мне передалась, наверное, тоже от гимнастики… У меня папа дзюдоист, мама гимнастка. Мама привела меня в гимнастику, когда мне было около трех лет. Я занималась, но обстоятельства сложились так, что я начала заниматься дзюдо. Я занималась два раза дзюдо и три раза гимнастикой. Мама после каждой тренировки в дзюдо подходила к тренеру, спрашивала, переживала. Она не хотела, чтобы я была не в спорте… Я уверена, что гимнастика дала мне огромный потенциал, который помогает мне по сей день. И я не стараюсь не терять свою гибкость. Часто тянусь. Если б не гимнастика, я думаю, не было такого поделилась Захарова

По словам тренера спортсменки, ее папа сыграл большую роль в ее становлении как дзюдоиста. Он всегда поддерживал и поддерживает чемпионку.

В 10 лет она начала только заниматься дзюдо. Для дзюдо сейчас это как будто уже поздно. Но так как была база, ее папа отдал на дзюдо. Я считаю, что папа ее продвигал по правильному пути, и дал ей возможность еще год позаниматься и гимнастикой, и дзюдо, чтобы она выбрала. И он ее в этом поддержал. Она вместе с сестрой занималась художественной гимнастикой, ушла в дзюдо и, конечно, эти способности, гибкость сейчас ей помогают рассказала Екатерина Буравцева

Сборная России по дзюдо с национальным рекордом выиграла медальный зачет юниорского чемпионата мира в Ташкенте. Россияне забрали четыре золота, два серебра и четыре бронзы.