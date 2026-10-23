Москва23 октВести.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко помог баскетболисту во время торжественной церемонии открытия тренировочного центра "Енисей" в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.
Во время мероприятия один из юных спортсменов упал в обморок. Чернышенко помог ему подняться и дал воды. Когда баскетболист пришел в себя, церемония была продолжена.
Открытие баскетбольного тренировочного центра академии "Енисей" состоялось 23 октября в Красноярске в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".