Чернышенко пришел на помощь ребенку, упавшему в обморок в Красноярске Вице-премьер РФ Чернышенко помог упавшему в обморок юному баскетболисту

Москва23 окт Вести.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко помог баскетболисту во время торжественной церемонии открытия тренировочного центра "Енисей" в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Во время мероприятия один из юных спортсменов упал в обморок. Чернышенко помог ему подняться и дал воды. Когда баскетболист пришел в себя, церемония была продолжена.

Открытие баскетбольного тренировочного центра академии "Енисей" состоялось 23 октября в Красноярске в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".