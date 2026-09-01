Главу центра подготовки сборных команд в Крыму наградят за спасение утопающего

Директор Тренировочного центра сборных команд России "Крымский" спас утопающего Главу центра подготовки сборных команд в Крыму наградят за спасение утопающего

Москва1 сен Вести.Медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах" наградят директора Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергея Донича.

В минувшую субботу, 29 августа, в акватории около поселка Семидворье в городском округе Алушта мужчина спас утопающего. Пострадавший находился в 15 метрах от берега, когда Сергей заметил его и бросился в воду, несмотря на штормовой ветер и высокие волны.

Отличная физическая подготовка позволила Сергею быстро преодолеть бушующую стихию. Добравшись до утопающего, он вытащил его на берег сказано в публикации ГУ МЧС России по Республике Крым в MAX

На суше Сергей немедленно приступил к сердечно-легочной реанимации и продолжал ее до самого приезда бригады скорой помощи.

За проявленное мужество и самоотверженность Сергея Донича представят к заслуженной награде.