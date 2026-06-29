Москва29 июнВести.Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подтвердил, что планирует провести отпуск в Крыму. Об этом он сообщил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.
Вице-премьер также призвал россиян с оптимизмом относиться к летнему туристическому сезону.
Да, конечносказал Чернышенко, отвечая на вопрос, планирует ли он все так же поехать в Крым этим летом
По словам Чернышенко, Россия располагает большим количеством туристических направлений, поэтому у жителей страны есть широкий выбор мест для отдыха.
Ранее вице-премьер отметил, что песок на пляжах Анапы сейчас чище, чем на Лазурном берегу Франции.