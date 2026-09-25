Чернышенко: свыше 650 школ РФ капитально отремонтированы в 2026 год В школах РФ создаются современные учебные кабинеты и спортивные пространства

Москва25 сен Вести.Свыше 650 школ по всей России полностью отремонтированы в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

В 2026 году капитальные ремонты уже завершены более чем в 650 зданиях школ по всей стране отметил Чернышенко

В Министерстве просвещения РФ уточнили, капитальный ремонт – это гораздо больше, чем покраска стен и устранение мелких неполадок. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в российских школах создаются современные учебные кабинеты и спортивные пространства, а также обновляется библиотеки, столовые и пищеблоки.