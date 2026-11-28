В результате атак БПЛА в ДНР четыре человека погибли, в том числе подросток

Четыре человека погибли, еще пять мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ В результате атак БПЛА в ДНР четыре человека погибли, в том числе подросток

Москва28 ноя Вести.28 ноября в результате атак ВСУ погибли четыре человека, в том числе подросток, еще пять мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Макеевке при ударе по жилому дому погибла семья.

В Червоногвардейском районе Макеевки в результате атаки на жилое домостроение погибла семья: девочка - подросток 2009 года рождения, девушка 2003 года рождения, женщина 1968 года рождения, мужчина 1981 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, в Дебальцево ранены машинист и помощник машиниста тепловоза, а в Иловайске при атаке украинских беспилотников пострадал мужчина. Еще двое мирных жителей получили ранения в Горловке и Ясиноватой.

Кроме того, в городских и муниципальных округах Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Иловайск, Харцызск, Шахтерский и Ясиноватая повреждены 17 жилых домов, 4 объекта гражданской инфраструктуры, поезд, тепловозы, спецтехника и легковые автомобили.