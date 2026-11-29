В Воронежской области четыре человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА

Четыре человека пострадали после атаки беспилотников в Воронежской области В Воронежской области четыре человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА

Москва29 ноя Вести.Прошедшей ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 29 беспилотников над одним городским округом и шестью районами Воронежской области. Четверым местным жителям понадобилась помощь медиков. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.

Отмечается, что в одном из муниципалитетов после пережитого стресса за помощью к врачам обратились мужчина и три женщинам.

Минувшей ночью в небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 29 БПЛА. В результате атаки в одном из муниципалитетов на юге региона четверым жителям (мужчине и трем женщинам) понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса. написал Александр Гусев

Двоих пострадавших уже отпустили, остальные пока остаются в районной больнице под наблюдением врачей.

По предварительной информации, в одном из районов в результате падения обломков беспилотника сгорел частный дом. Еще в четырех домовладениях пострадали кровля, фасад, стекла и несколько хозяйственных построек. В другом районе осколками повреждены фасад и окна двух частных домов.