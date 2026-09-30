Москва30 сенВести.При ударах ВСУ в Белгородской области ранены четыре человека, сообщили в региональном оперативном штабе.
Две женщины пострадали в селе Тулянка Валуйского округа, где беспилотник атаковал автомобиль "Газель". Они самостоятельно обратились в районную больницу за медицинской помощью.
У одной диагностировали слепые осколочные ранения кисти и коленного сустава, у другой — минно-взрывную травму. После оказания помощи отпущены домойговорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX
Кроме того, при подрыве взрывного устройства в городе Шебекино пострадали еще два человека. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и ноги, а женщина - осколочные ранения ног.