В результате ударов ВСУ в Белгородской области пострадали три женщины и мужчина

Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области В результате ударов ВСУ в Белгородской области пострадали три женщины и мужчина

Москва30 сен Вести.При ударах ВСУ в Белгородской области ранены четыре человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

Две женщины пострадали в селе Тулянка Валуйского округа, где беспилотник атаковал автомобиль "Газель". Они самостоятельно обратились в районную больницу за медицинской помощью.

У одной диагностировали слепые осколочные ранения кисти и коленного сустава, у другой — минно-взрывную травму. После оказания помощи отпущены домой говорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX

Кроме того, при подрыве взрывного устройства в городе Шебекино пострадали еще два человека. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и ноги, а женщина - осколочные ранения ног.