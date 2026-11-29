IHA: четыре дома повреждены в результате предполагаемого падения БПЛА в Турции

Четыре дома повреждены в результате предполагаемого падения БПЛА в Турции IHA: четыре дома повреждены в результате предполагаемого падения БПЛА в Турции

Москва29 ноя Вести.Предположительно, беспилотник упал в деревне Кепрюбашы провинции Ризе на северо-востоке Турции, пострадавших нет, сообщает агентство IHA.

По его данным, в 01:33 по московскому времени в экстренные службы обратились местные жители, услышавшие сильный взрыв. Прибывшие на место жандармы обнаружили фрагменты крыла и фюзеляжа.

Отмечается, что взрывной волной выбило стекла в четырех домах. На месте падения объекта образовалась воронка площадью 70 квадратных метров. При этом ближайший жилой дом находится в 300 метрах от нее.

Местные жители рассказали, что от взрыва окна трясло даже в домах на расстоянии километра от места происшествия.

Жандармы оцепили территорию. Официальных комментариев от турецких властей пока не поступало.

Беспилотники и безэкипажные катера регулярно обнаруживают на черноморском побережье Турции. В частности, у побережья турецкой провинции Зонгулдак рыбаки в августе обнаружили беспилотник.