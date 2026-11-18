Четыре жителя Адыгеи пострадали при падении обломков БПЛА на пятиэтажный дом

Обломки БПЛА рухнули на пятиэтажку в Адыгее, пострадали 4 человека Четыре жителя Адыгеи пострадали при падении обломков БПЛА на пятиэтажный дом

Москва18 ноя Вести.В Адыгее в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов.

Сегодня утром в Тахтамукайском районе обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом в Энеме, повредив несколько квартир. В результате этого пострадали четыре человека написал руководитель региона в мессенджере МАХ

Раненые доставлены в больницу, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Также рухнувшие части дронов повредили два многоквартирных и несколько частных домов, машины и газовую трубу.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Власти обещают оказать пострадавшим и владельцам поврежденного имущества всю необходимую помощь и поддержку.