Москва18 нояВести.В Адыгее в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов.
Сегодня утром в Тахтамукайском районе обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом в Энеме, повредив несколько квартир. В результате этого пострадали четыре человеканаписал руководитель региона в мессенджере МАХ
Раненые доставлены в больницу, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Также рухнувшие части дронов повредили два многоквартирных и несколько частных домов, машины и газовую трубу.
На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Власти обещают оказать пострадавшим и владельцам поврежденного имущества всю необходимую помощь и поддержку.