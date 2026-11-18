Глава района: в частном сборе средств для пострадавших от БПЛА не было нужды

В Адыгее квартиры в доме, поврежденном БПЛА, восстановят безвозмездно Глава района: в частном сборе средств для пострадавших от БПЛА не было нужды

Москва18 ноя Вести.В Адыгее в помощь жителям дома, поврежденного беспилотниками, собрали 400 тысяч рублей. Однако глава Тахтамукайского района Аскер Савв, где случился инцидент, считает, что в сборе средств не было необходимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Прокомментирую и информацию о сборе средств, объявленном в соцсетях администрации Энемского поселения. В этом не было и нет никакой нужды. Несмотря на то, что намерения были благими, считаю эту частную инициативу поспешной и неуместной. Сбор средств закрыт, уже собранные средства – 400 тысяч – будут переданы пострадавшим говорится в сообщении

Глава района сообщил, что все пострадавшие получат выплаты. Он подчеркнул, что жилье будет восстановлено безвозмездно. Специалисты уже провели обследование поврежденного дома, определили перечень необходимых восстановительных работ. Также выплаты получат владельцы автомобилей, которые были повреждены во время атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Тахтамукайском районе Адыгеи, пострадали четыре человека.