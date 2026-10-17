БПЛА упал на крышу пятиэтажного дома в Брянской области, ранены два человека

Два человека пострадали при падении БПЛА на крышу пятиэтажки в Брянской области БПЛА упал на крышу пятиэтажного дома в Брянской области, ранены два человека

Москва17 окт Вести.Беспилотный летательный аппарат упал на крышу здания в Брянской области, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.

Как уточнил глава региона, БПЛА рухнул на пятиэтажный дом в Фокинском районе.

Жильцы были эвакуированы. Легкие осколочные ранения получили два человека говорится в заявлении

Пострадавших осмотрели медики, после чего пациентов направили на амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки над территорией Брянской области сбили 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.