Москва17 октВести.Беспилотный летательный аппарат упал на крышу здания в Брянской области, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.

Как уточнил глава региона, БПЛА рухнул на пятиэтажный дом в Фокинском районе.

Жильцы были эвакуированы. Легкие осколочные ранения получили два человека

говорится в заявлении

Пострадавших осмотрели медики, после чего пациентов направили на амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки над территорией Брянской области сбили 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.