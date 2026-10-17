Москва17 октВести.Беспилотный летательный аппарат упал на крышу здания в Брянской области, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.
Как уточнил глава региона, БПЛА рухнул на пятиэтажный дом в Фокинском районе.
Жильцы были эвакуированы. Легкие осколочные ранения получили два человекаговорится в заявлении
Пострадавших осмотрели медики, после чего пациентов направили на амбулаторное лечение.
Всего за минувшие сутки над территорией Брянской области сбили 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.