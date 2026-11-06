Москва6 нояВести.Четыре мирных жителя Запорожской области получили ранения в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь прошлой ночью пострадали мужчина 1954 г.р. и две женщины — 1954 и 1981 гг.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
В селе Любимовка пострадал мужчина 1976 г.р. Также атакам подверглись Токмакский, Приморский, Черниговский муниципальные округа. Идет оценка повреждений имущества.